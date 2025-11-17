На площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде начали устанавливать новогоднюю елку. 17 ноября 2025 года рабочие выгрузили на центральной площади города основание конструкции.

Новогоднюю елку начали устанавливать на площади Минина

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Новогоднюю елку начали устанавливать на площади Минина

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Искусственную ель традиционно устанавливают на площади Минина ближе к памятнику Чкалова. Высота елки составляет около 20 м. Последний раз елку для центральной площади обновляли в 2020 году, в этом году ее будут устанавливать в шестой раз.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году елку на площади Минина начали устанавливать в 20-х числах ноября.