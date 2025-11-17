Как создавались молодежные движения в России

В апреле 2000 года в Москве прошел учредительный съезд движения «Молодежное единство» (оргкомитет возглавлял руководитель МЧС и лидер партии «Единство» Сергей Шойгу). В октябре 2005 года преобразовано в «Молодую гвардию Единой России». Основными целями организации стали «вовлечение молодежи в процессы построения демократического, социально справедливого общества, воспитание чувства патриотизма и гордости за свою страну». Численность — около 200 тыс. человек. Основные проекты — «ПолитЗавод», направленный на подготовку молодых кадров для партии, «Я за честные выборы», «Наставник Z» и другие. Бывший лидер движения Андрей Турчак сейчас возглавляет Республику Алтай.

В ноябре 2000 года были созданы «Идущие вместе» во главе с бывшим сотрудником администрации президента Василием Якеменко. Движение запомнилось проведением громких уличных акций, а несколько его функционеров заняли заметные должности в региональной и федеральной власти. Например, председатель «Идущих вместе» Павел Тараканов сейчас является первым заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, а руководитель самарского отделения Михаил Дегтярев занимает пост министра спорта РФ.

В феврале 2005 года «Идущие вместе» были реорганизованы в движение «Наши» численностью свыше 100 тыс. человек. Тогдашний заместитель главы администрации президента Владислав Сурков обещал создать на его базе «новую политическую силу, которая к 2008 году, возможно, станет новой партией власти». Василий Якеменко стал федеральным комиссаром движения. В 2005 году «Наши» начали проводить слеты активистов на озере Селигер, получившие статус ежегодного образовательного форума. Его регулярно посещали главы регионов, министры и президент. Под эгидой «Наших» также действовало движение «Мишки», куда входили дети от 8 до 15 лет. Официально «Наши» прекратили деятельность в 2019-м.

В июле 2022 года создано «Движение первых», которое позиционируется как преемник традиций пионерии и комсомола и ставит целью воспитание подростков на основе традиционных ценностей. Оно объединило другие молодежные организации, например «Юнармию» и «Российское движение школьников». Численность — свыше 11 млн человек.