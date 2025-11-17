Более 13 кг спрятанного золота изъяли из иномарки на пункте пропуска «Шумилкино»

На многостороннем пункте пропуска «Шумилкино» сотрудники Псковской таможни пресекли попытку контрабанды крупной партии золота. Задержанный 59-летний гражданин Германии попытался провезти драгоценный металл через границу, спрятав его в своем автомобиле Mercedes-Benz.

Фото: УФССП России по Псковской области Золотые слитки, изъятые из автомобиля Mercedes на пункте пропуска «Шумилкино» Псковской области

При полном досмотре транспортного средства таможенники обнаружили искусно обустроенный тайник под выдвижной полкой автодома, где находились 12 золотых слитков, а еще 9 были скрыты среди личных вещей в дорожной сумке.

Общий вес изъятого золота с пробой 99,9% составил более 13 килограммов, а его оценочная стоимость превысила 108 миллионов рублей. Иностранец не предпринял попыток задекларировать драгоценности, указав при пересечении границы только свой автомобиль. Решением суда весь объем контрабанды был конфискован в доход государства.

Для исполнения судебного постановления приставы Псковского района выехали на место хранения изъятого имущества. В рамках исполнительного производства они обеспечили передачу всей партии золота в государственную казну, благодаря чему федеральный бюджет был пополнен на значительную сумму.

Андрей Маркелов