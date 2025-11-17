Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Более 13 кг спрятанного золота изъяли из иномарки на пункте пропуска «Шумилкино»

На многостороннем пункте пропуска «Шумилкино» сотрудники Псковской таможни пресекли попытку контрабанды крупной партии золота. Задержанный 59-летний гражданин Германии попытался провезти драгоценный металл через границу, спрятав его в своем автомобиле Mercedes-Benz.

Золотые слитки, изъятые из автомобиля Mercedes на пункте пропуска «Шумилкино» Псковской области

Фото: УФССП России по Псковской области

При полном досмотре транспортного средства таможенники обнаружили искусно обустроенный тайник под выдвижной полкой автодома, где находились 12 золотых слитков, а еще 9 были скрыты среди личных вещей в дорожной сумке.

Общий вес изъятого золота с пробой 99,9% составил более 13 килограммов, а его оценочная стоимость превысила 108 миллионов рублей. Иностранец не предпринял попыток задекларировать драгоценности, указав при пересечении границы только свой автомобиль. Решением суда весь объем контрабанды был конфискован в доход государства.

Для исполнения судебного постановления приставы Псковского района выехали на место хранения изъятого имущества. В рамках исполнительного производства они обеспечили передачу всей партии золота в государственную казну, благодаря чему федеральный бюджет был пополнен на значительную сумму.

Андрей Маркелов

