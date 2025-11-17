Самару начнут украшать к Новому году на этой неделе

Первые работы по украшению Самары к Новому году начнутся на этой неделе, с 17 по 23 ноября. Специалисты приступят к установке световой ели около Самарского филиала Третьяковской галереи. Об этом сообщает правительство Самарской области.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В течение четырех недель планируют собрать и подключить световую инсталляцию на склоне у площади Славы. На площади Куйбышева главный новогодний комплекс будет состоять из семи елок. Высота самой высокой составит 25 м.

Руфия Кутляева