В КБР два учебных заведения признаны одними из сильнейших в России

Детская академия творчества «Солнечный город» и гимназия №14 города Нальчика получили знак отличия от Рособрнадзора — «Высокие образовательные результаты». Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Этот статус присваивается образовательным учреждениям, которые демонстрируют стабильные высокие результаты на всероссийских проверочных работах и государственной итоговой аттестации, а также подтверждают высокий уровень подготовки учащихся по основным предметам.

Наталья Белоштейн

