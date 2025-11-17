Истребители НАТО провели тренировочные полеты над Эстонией

Истребители стран НАТО провели учебные полеты в воздушном пространстве Эстонии. Тренировки будут проходить с 17 по 23 ноября. Об этом сообщает ERR.

Полеты проводятся в том числе на малых высотах, но не ниже 152 м. «По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов»,— отмечается в публикации. Тренировки будут проводиться с 10:00 до 22:00.

Планируются в том числе полеты сверхзвуковых самолетов. Учения проходят в координации со службой управления гражданской авиацией.

НАТО регулярно проводит тренировочные полеты над странами Балтии. В эстонском воздушном пространстве учения в последний раз проходили с 3 по 9 ноября. Истребители альянса размещены в республике на авиабазе Эмари.