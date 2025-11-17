Градсовет одобрил проект гостиницы рядом со старейшим ТЦ в Перми

Градостроительный совет Пермского края одобрил проект строительства гостиницы на пересечении улиц Куйбышева и Екатерининской, возле ТД «Петропавловский». Ее планирует построить ООО «СМТ “Химмашсервис”». В шестиэтажной гостинице “RoSel Hotel Perm” в стиле современной классики создадут 59 номеров средней площадью 25 кв. м. В ее здании также разместят фитнес-клуб, на фасадах появится архитектурная подсветка.

Напомним, на прошлом заседании градсовета проект был отправлен на доработку. Сегодня все замечания были устранены и проект получил одобрение совета.