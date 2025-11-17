В Ульяновской области завершается уборочная кампания с рекордными результатами. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Ожидается, что после подработки общий объем собранного зерна достигнет 2,13 млн т, что станет новым достижением для региона. Средняя урожайность составила 36 центнеров с гектара, что на 32% выше показателей 2024 года и на 13% превосходит рекорд 2022 года.

Наивысшие показатели по валовому сбору зафиксированы в Мелекесском, Цильнинском, Ульяновском, Старомайнском, Новоспасском, Тереньгульском и Павловском районах.

Андрей Сазонов