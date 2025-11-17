Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 16:08

Администрация Дзержинского района требует снести АЗС на Подлесной улице

Администрация Дзержинского района Перми обратилась в арбитражный суд с требованием признать незаконной постройкой АЗС на ул. Подлесной, 55, и обязать собственника снести ее. Об этом сообщает «Новый компаньон». Незаконной постройкой районные власти требуют признать объект капитального строительства — одноэтажное нежилое здание площадью ориентировочно 165 кв. м, расположенное на земельном участке по ул. Подлесной, 55, и частично на земельном участке по ул. Подлесной, 53. Собственника хотят обязать демонтировать АЗС в течение 90 дней с момента вступления решения в законную силу. За каждый день просрочки предлагается взыскивать судебную неустойку в размере 15 тыс. руб. 

Собственником АЗС является ООО «Вес», зарегистрированное в Сочи.