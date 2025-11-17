В Башкирии после избиения школьника сверстниками возбудили уголовное дело

Дуванский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, в местной школе восьмиклассника избивают его сверстники. Соответствующая видеозапись была опубликована в соцсетях.

«Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка действиям либо бездействию сотрудников администрации школы и принято соответствующее процессуальное решение»,— пояснили в СКР.

Олег Вахитов