обновлено 16:09

Бывшего гендиректора ВСМПО «Ависма» оставили в СИЗО

Свердловский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему гендиректору «ВСМПО-Ависма» Михаилу Воеводину. Он будет содержаться в СИЗО до 29 января 2026 года. Об этом сообщает «Ъ-Урал». 

Фото: Ростех

Михаил Воеводин возглавлял «ВСПМО-Ависма» с 2009 по 2020 год. 26 июня 2025 года Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о его аресте. По версии следствия, господин Воеводин и еще пять фигурантов совершили мошенничество на сумму 1,5 млрд руб. Речь идет о закупках шихтового материала, который используется при производстве титана, по завышенным ценам.