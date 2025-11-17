Скончался основатель самарского музея правосудия

Судья в отставке и заслуженный юрист России Владимир Кучер скончался в Самаре на 83-м году жизни. Он был также известен как основатель регионального музея правосудия. Об этом сообщает Самарский областной суд.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Владимир Кучер начал карьеру в 1976 году народным судьей Ленинского районного суда Куйбышева. После этого он стал председателем Ленинского районного суда Самары и проработал на этом посту до 2005 года. Он многократно избирался в Совет судей Самарской области.

Особое место в жизни Владимира Кучера занял музей правосудия Самарской области, который он помог создать. Благодаря его усилиям были собраны уникальные экспонаты, отражающие историю самарских юристов. Владимир Кучер часто проводил экскурсии для судей и работников судов. Также он активно участвовал в творческой жизни судейского корпуса и стал вдохновителем фестивалей самодеятельности.

Георгий Портнов