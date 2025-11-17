В Ярославле восстановили движение трамваев и троллейбусов

В Дзержинском районе Ярославля восстановили трамвайное движение, прерванное из-за повреждения кабеля тяговой подстанции. Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

Фото: «Группа Мовиста»

Трамваи маршрута № 5Д «Трамвайное депо – Больница №9» уже вышли на линию. Троллейбусные маршруты № 7 («Улица Волгоградская – Октябрьская площадь») и № 8 («Улица Волгоградская – Торговый переулок») возобновили движение через ленинградский проспект. Во время аварии они следовали по Тутаевскому шоссе до остановки «Фабрика Красный Перевал».

Первоначально планировалось восстановить движение электротранспорта до 23:00, но специалисты «Яргорэлектротранса» смогли устранить аварию раньше.

Антон Голицын