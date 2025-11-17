В октябре в Екатеринбурге продали рекордное количество жилья в новостройках

В октябре 2025 года рынок первичной недвижимости Екатеринбурга показал рекордные продажи. По данным аналитического сервиса «Объектив.рф», в октябре было заключено более 2,7 тыс. сделок, что на 16% больше по сравнению с сентябрем. С мая 2025 года зафиксирован устойчивый рост спроса на новостройки, при этом рекордные показатели прошлого года еще не достигнуты. Так, в июне 2024 года было заключено более 3,6 тыс. сделок.

Аналитики отмечают, что покупатели стали более взвешенно подходить к выбору недвижимости, а застройщики адаптируют свои ценовые предложения к текущим условиям рынка. Несмотря на положительную динамику, эксперты считают, что говорить об устойчивом восстановлении рынка пока рано.

«Динамика продаж в Екатеринбурге отражает постепенную адаптацию рынка к новым условиям. Девелоперы стали более гибкими в ценообразовании, а покупатели — более осмотрительными. Рост продаж на 16% за месяц — это хороший результат, который говорит о сохранении платежеспособного спроса, однако для закрепления тенденции важно сохранять оптимальный баланс между объемами строительства и спросом на рынке»,— прокомментировала глава экспертного центра «Объектив.рф» Ксения Чернецкая.

С января по октябрь 2025 года в Екатеринбурге было совершено 17,5 тыс. сделок по договорам долевого участия, общий объем реализации составил более 810 тыс. кв. м. На начало ноября 2025 года средняя цена квадратного метра составила 169,9 тыс. руб. Аналитики отмечают, что в среднем по результатам 10 месяцев этого года на рынке первичной недвижимости Екатеринбурга ежемесячно продается 81 тыс. м жилой недвижимости.