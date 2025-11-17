Акции Иглинского весового завода выставлены на продажу за 30 млн рублей

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии на аукционе 24 декабря выберет покупателя 2,5 млн обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Иглинский весовой завод» (100 % уставного капитала), сообщается на сайте проведения торгов. Начальная цена лота составляет 30,89 млн руб., шаг аукциона определен в 1,54 млн руб. Заявки будут принимать до 15 декабря.

Компании принадлежат 13 зданий в селе Иглино общей площадью 7,86 тыс. кв. м, расположенные на земельном участке площадью 2,81 га, а также офис в Стерлитамаке. На предприятии работают 40 человек.

В прошлый раз аукцион по продаже акций был назначен на 11 июля 2022 года, но не состоялся из-за отсутствия заявок. Начальная цена тогда была определена в 34,05 млн руб.

Предприятие выставляется на продажу с 2012 года. Максимальная цена торгов составляла 80,5 млн руб.

АО «Иглинский весовой завод» зарегистрировано в январе 2003 года. Завод специализируется на производстве промышленного и бытового оборудования для взвешивания и дозировки, производстве и продаже весоизмерительного оборудования (электронных и механических весов). В 2024 году выручка составила 17,2 млн руб., убыток равнялся 7,3 млн руб.

Майя Иванова