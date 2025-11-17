В Ставрополье направлено в суд дело о мошенничестве на 5 млн рублей

В Ставропольском крае прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве на сумму 5 млн руб., сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу. По версии следствия, в ноябре 2024 года двое жителей Республики Татарстан, действуя в составе группы лиц, представились работниками государственных учреждений и с помощью популярного мессенджера сообщили пенсионерке о якобы взломе ее аккаунта на портале «Госуслуги» и попытке хищения ее денег. Они убедили женщину перевести 5 млн руб. на так называемый безопасный счет, который контролировали сами злоумышленники. Деньги впоследствии обналичили и разделили между собой.

Дело рассмотрено прокуратурой с привлечением доказательств, включая показания потерпевшей и данные следствия.

В Ставропольском крае система борьбы с телефонными мошенничествами постоянно совершенствуется — правоохранители выявляют и задерживают курьеров, выдававших жертвам поддельные документы, подтверждающие якобы безопасность перевода средств. Жертвы часто поддаются психологическому давлению и доверяют злоумышленникам из-за страха потерять деньги или излишней доверчивости. Антикриминальные меры включают активный контроль банковских операций и работу служб безопасности, но случаи крупных мошенничеств, как описанный, продолжают фиксироваться. Подобные схемы с переводом денег на «безопасные» счета остаются одними из самых распространенных в регионе.

Станислав Маслаков