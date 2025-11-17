Молодую нижегородку задержали по делу об «интим-мошенничестве»

В Нижнем Новгороде задержали 27-летнюю местную жительницу, обвиняемую в «интим-мошенничестве». В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ, сообщили в региональном ГУ МВД 17 ноября.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В отдел полиции Советского района обратился 27-летний потерпевший, который сообщил, что девушка забрала у него 13 тыс. руб. за оказание интим-услуг, но сами услуги оказаны не были. Он пояснил, что общался с девушкой в мессенджере, после чего она приехала на вызванном им такси и сразу потребовала деньги. Получив их, мошенница отошла под предлогом звонка подруге и быстро скрылась.

По подозрению в преступлении задержали жительницу Нижегородского района. Ранее она уже была судима за аналогичные преступления. Подозреваемая признала вину и возместила ущерб, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Галина Шамберина