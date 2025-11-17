Суд отказался заключать в СИЗО обвиняемого в мошенничестве орловского адвоката

Заводской райсуд Орла отказал региональному управлению Следственного комитета России (СКР) в заключении под стражу местного адвоката Андрея Пичурина, который находится под домашним арестом по делу о попытке обмана клиента. Это следует из судебных документов.

Сторона обвинения ходатайствовала об ужесточении меры пресечения для задержанного в начале сентября адвоката из-за нескольких нарушений. В частности, господин Пичурин посетил гараж, аптеку и магазин без разрешения следователя. Суд не посчитал это основанием для отправки обвиняемого в СИЗО, поскольку маршрут следования обвиняемого к месту, куда ему необходимо было прибыть согласно разрешению следователя, и обратно к месту исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста следователем или контролирующим органом не согласовывался. Орловский облсуд оставил это решение в силе.

Орловское управление СКР расследует в отношении Андрея Пичурина уголовное дело о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, с декабря 2024 года по май 2025-го обвиняемый обманом пытался получить от своего коллеги и его подзащитной денежные средства в размере 3 млн руб. якобы для последующей передачи их в качестве взятки судье за вынесение приговора с отсрочкой исполнения наказания. По ходатайству следователя господин Пичурин в начале сентября был заключен под домашний арест. Также следователями был задержан его коллега.

Сергей Толмачев