Правительство поддержало инициативу о защите ветеранов от сокращений на работе
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала инициативу о наделении участников военных действий особыми правами на постоянном месте работы. После возвращения к мирной жизни и возобновления трудового договора ветераны могут получить преимущество при сокращении штата работников.
Как следует из законопроекта, «при равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается работникам» из числа ветеранов. Поправки коснутся мобилизованных, контрактников и добровольцев. Но особые права будут действовать всего один год со дня возобновления трудового договора.
Согласно проекту правительственного заключения (есть в распоряжении «Ъ»), кабмин поддерживает поправки «при условии доработки». Автора инициативы попросили обосновать в тексте законопроекта, почему ветераны наделяются особыми правами именно на год.
Законопроект внес председатель комитета Государственной думы по труду Ярослав Нилов (внефракционный депутат).