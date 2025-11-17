Правительство поддержало инициативу о защите ветеранов от сокращений на работе

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала инициативу о наделении участников военных действий особыми правами на постоянном месте работы. После возвращения к мирной жизни и возобновления трудового договора ветераны могут получить преимущество при сокращении штата работников.

Как следует из законопроекта, «при равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается работникам» из числа ветеранов. Поправки коснутся мобилизованных, контрактников и добровольцев. Но особые права будут действовать всего один год со дня возобновления трудового договора.

Согласно проекту правительственного заключения (есть в распоряжении «Ъ»), кабмин поддерживает поправки «при условии доработки». Автора инициативы попросили обосновать в тексте законопроекта, почему ветераны наделяются особыми правами именно на год.

Законопроект внес председатель комитета Государственной думы по труду Ярослав Нилов (внефракционный депутат).

Степан Мельчаков