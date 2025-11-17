Полиция возбудила дело после драки в баре Ленинского района Саратова

Полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента в одном из баров Ленинского района Саратова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в баре на пр. 50 лет Октября. Полицию проинформировали о нем примерно в 01:20 накануне, 16 ноября.

Согласно предварительным сведениям, ранее неоднократно судимый нетрезвый 35-летний житель Саратова в ходе конфликта нанес телесные повреждения 24-летнему администратору бара. Пострадавшего увезли в медучреждение.

По указанному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов