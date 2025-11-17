На Ставрополье около 140 тысяч школьников получат новогодние подарки

Все ученики 1–4 классов школ Ставропольского края — более 130 тыс. школьников, получат сладкие новогодние подарки. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

Отдельно предусмотрены 8 тыс. подарков для детей участников СВО и ребят из социально незащищенных семей — их вручат на краевых и муниципальных елках. Средства из бюджета уже выделены.

Глава региона поручил краевому Минобразования держать весь процесс закупки на особом контроле.

Как отметил господин Владимиров, в наборы войдут только свежие кондитерские изделия от проверенных производителей.

Наталья Белоштейн