Дугин заявил, что его имя упоминалось в переписке Эпштейна

Российский философ Александр Дугин заявил, что его имя упоминалось в переписке американского финансиста Джеффри Эпштейна и бывшего советника президента США Дональда Трампа Стива Бэннона.

«Бэннон что-то обсуждал с Эпштейном именно относительно меня. Я не знаю, что он обсуждал»,— рассказал господин Дугин в рамках программы «Эскалация Александра Дугина» на радио Sputnik.

Дугин рассказал, что встречался с Бэнноном еще до 2014 года, но у него нет компрометирующих материалов. Он добавил, что Россию пытались обвинить в участии в заговоре, но никакого «русского следа» найдено не было. «Это была огромная, непонятная нам система заговора, но русского следа там нет и никто его найти не мог»,— заявил философ.

Джеффри Эпштейн был осужден в 2008 году за изнасилование несовершеннолетней и признал вину в склонении к занятию проституцией. Он отсидел 13 месяцев, после чего был освобожден с назначением испытательного срока на год. В 2019 году Эпштейна обвинили в торговле людьми. В том же году финансист покончил с собой в камере, не дождавшись решения суда.