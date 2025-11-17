Ракетно-космическая корпорация «Энергия» проиграла суд самарскому РКЦ «Прогресс »

ПАО «РКК "Энергия "» не смогло взыскать с самарского АО «РКЦ "Прогресс"» 14 млн руб. Речь идет о неосновательном обогащении по договору за июль 2021 года. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Суд установил, что стороны заключили в рамках госконтракта с Роскосмосом договор на выполнение опытно-конструкторских работ. После того, как завод выполнил первый этап работ, заказчик принял их. По документам цена работ составила около 46,3 млн руб. Но Роскосмос признал обоснованными только затраты РКЦ «Прогресс» на сумму 32,2 млн руб.

После этого ПАО «РКК «Энергия» направило самарскому заводу проект дополнительного соглашения и попросило скорректировать цену. Но РКЦ «Прогресс» отказался от этого и согласился уменьшить цену лишь на 436,7 тыс. руб.

ПАО «РКК «Энергия» решило, что у ответчика возникло неосновательное обогащение в размере более 14 млн руб. и обратилось с иском в суд. Однако арбитраж не нашел оснований для удовлетворения требований истца.

Георгий Портнов