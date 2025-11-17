Назначен врио военного комиссара Пермского края

Временно исполняющим обязанности военного комиссара Прикамья назначен Рамиль Хайрутдинов, сообщает краевая газета «Звезда». До этого времени он занимал должность заместителя военкома Свердловской области. В 2023 году господин Хайрутдинов принимал участие в специальной военной операции, награжден государственными наградами. Из открытых источников также следует, что Рамиль Хайрутдинов в разное время был врио военного комиссара Республики Башкортостан, а также Свердловской области.