Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Назначен врио военного комиссара Пермского края

Временно исполняющим обязанности военного комиссара Прикамья назначен Рамиль Хайрутдинов, сообщает краевая газета «Звезда». До этого времени он занимал должность заместителя военкома Свердловской области. В 2023 году господин Хайрутдинов принимал участие в специальной военной операции, награжден государственными наградами. Из открытых источников также следует, что Рамиль Хайрутдинов в разное время был врио военного комиссара Республики Башкортостан, а также Свердловской области.