В Госдуме осудили психиатра из Балашихи, чья пациентка обезглавила сына

Председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ) заявила, что ответственность за трагедию с обезглавливанием шестилетнего ребенка в Балашихе должен нести психотерапевт матери, совершившей убийство. По словам депутата, врач мог предотвратить произошедшее, сообщив о психических расстройствах женщины в компетентные органы.

«Где тот врач-психиатр, который, с моей точки зрения, человеческой, материнской, должен был обязательно сообщить в органы опеки, чтобы ребенка изолировали от семьи?» — заявила депутат в разговоре с News.ru. Она считает, что чиновники «должны были незамедлительно появиться и найти бабушку» мальчика, которая «не могла до этого понимать, что ему находиться там категорически опасно».

Также, по мнению госпожи Останиной, к ответственности необходимо привлечь органы опеки, которые вовремя не отреагировали на ситуацию.

16 ноября в Гольяновском пруду в Москве была найдена голова шестилетнего ребенка. Его туловище в тот же день обнаружили в квартире его родителей в Балашихе. СКР возбудил дело об убийстве (ст. 105 УК). Утром 17 ноября следователи задержали мать мальчика — на допросе женщина призналась в убийстве сына и написала явку с повинной. Мотивы преступления она объяснить не смогла. При этом в подмосковной прокуратуре ранее приводили слова бабушки ребенка, заявившей, что мальчика из дома увел сожитель матери, и больше внука она не видела.

Telegram-каналы Baza, Mash и Shot писали, что мать ребенка страдает от параноидальной шизофрении, также у нее есть проблемы с наркотиками и алкоголем. Следователи назначили психолого-медицинскую экспертизу.

Полина Мотызлевская