В Земетчинском районе прокуратура добилась ликвидации свалки у реки Машня

В Земетчинском районе Пензенской области благодаря принятым прокуратурой мерам убрали несанкционированную свалку бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выявила свалку на земельном участке по ул. Рабочей в р. п. Земетчино. Бытовые отходы находились в водоохранной зоне реки Машня.

Прокуратура внесла представление главе р. п. Земетчино, но в полном объеме нарушения не устранили. В связи с этим надзорное ведомство попросило суд обязать орган местного самоуправления ликвидировать свалку. Требования удовлетворены, территория очищена.

Павел Фролов