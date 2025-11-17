Возбуждено дело о превышении полномочий после жалоб на закрытие спортобъектов в Перми

В СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ) в отношении неустановленных лиц. Как рассказали знакомые с ситуацией источники, расследование связано с полученной центральным аппаратом СКР информацией о закрытии спортивных объектов в городе. В частности, речь идет о стадионе «Трудовые резервы».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На минувшей неделе поручение возбудить уголовное дело дал председатель СКР Александр Бастрыкин. Как сообщал информационный центр следственного комитета, поводом для поручения стали сообщения о том, что в Перми в целях закрытия спортивных объектов, их дальнейшего сноса и застройки территории жилыми домами в генеральный план внесены изменения категорий назначения земельных участков, на которых расположены спорткомплекс и бассейн. С указанными решениями граждане не согласны, поскольку в городе отсутствует необходимое количество социальных объектов. Обращения в компетентные органы результатов не принесли.

Ранее сообщалось, что новый собственник «Трудовых резервов» планировал реконструировать спорткомплекс, а также возвести жилье и другие объекты на соседних участках.