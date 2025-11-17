Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин утвердил день памяти штурма Кенигсберга

Президент России Владимир Путин подписал закон о новой памятной дате. 9 апреля станет Днем героического штурма и взятия Кенигсберга (1945 год). Документ размещен на портале правовой информации.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Изменения внесены в статью 11 закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Разработкой закона занималась группа сенаторов во главе со спикером Совета федерации Валентиной Матвиенко. По мнению авторов, закон поможет сохранить историческую память, укрепить национальное единство, а также преодолеть историческую оторванность Калининградской области от основной территории страны.

