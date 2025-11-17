ФСБ пресекла канал нелегальной миграции в Ярославле

Фрунзенский районный суд Ярославля вынес приговор по делу об организации канала незаконной миграции в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УФСБ России по Ярославской области Фото: Пресс-служба УФСБ России по Ярославской области

Преступление выявили сотрудники Федеральной службы безопасности. Подсудимый помогал иностранцам с просроченными визами оставаться в стране, предоставляя им жилье и работу на основе поддельных документов. Следственный отдел УФСБ возбудил и расследовал уголовное дело. Фрунзенский районный суд Ярославля признал подсудимого виновным по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Ему назначили 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 600 тыс. рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Антон Голицын