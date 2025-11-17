В Челябинске в суд передали дело о похищении подростка

Прокуратура Калининского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу трех местных жителей, обвиняемых в похищении несовершеннолетнего и вымогательстве денег с применением насилия. Материалы направили в Калининский райсусд, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, в апреле этого года сообщники встретились с 16-летним подростком и его знакомой и «в грубой форме» потребовали рассказать, где находится их общий товарищ, задолжавший 160 тыс. руб. Не добившись желаемого результата, юношу заставили залезть в багажник автомобиля, а девушку сесть в салон и отвезли их в гараж. Здесь сообщники, по данным следствия, требовали от подростка отдать долг за знакомого, били его «предметом похожим на бейсбольную биту» и стреляли из пневматического пистолета. Девушке удалось по телефону сообщить о совершаемом преступлении, после чего потерпевших отпустили.

Двое обвиняемых находятся в следственном изоляторе, один — домашним арестом.