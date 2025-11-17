В Госдуме предложили увеличить штрафы за запрет ребенку общаться со вторым родителем

Члены думского комитета по защите семьи во главе с его председателем Ниной Останиной (КПРФ) внесли в Госдуму законопроект об ужесточении административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Речь идет о нарушении прав ребенка на общение со вторым родителем и другими родственниками, сокрытии его местоположения, а также неисполнении решения суда об определении его места жительства. Соответствующие поправки в ст. 3.5 и 5.35 КоАП опубликованы на сайте думской базы.

Сегодня за упомянутое правонарушение гражданам грозит административный штраф в размере от 2 до 3 тыс. рублей. За повторное нарушение прав ребенка родителям может быть назначен штраф в размере от 4 до 5 тыс. рублей или административный арест на срок до пяти суток. Депутаты, в свою очередь, предлагают установить штраф за первое правонарушение в размере от 5 до 10 тыс. рублей, а за рецидив — от 15 до 20 тыс. рублей.

Авторы инициативы сослались на статистику Судебного департамента Верховного суда РФ, которая свидетельствует о росте числа споров о воспитании детей. Так, в 2022 году в суды поступило 32,2 тыс. таких дел, в 2023 — 36,6 тыс., а в 2024 – 36,7 тыс. При этом, по данным Федеральной службы судебных приставов, в 2024 году на принудительном исполнении находилось 4,7 тыс. производств об определении порядка общения с ребенком или о возвращении ребенка другому родителю.

«Расторжение брака родителей, признание его недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка. В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на общение с каждым из них», — напомнили депутаты, сославшись на Семейный кодекс РФ. Новые штрафы, по их мнению, «должны обеспечить соизмеримость и справедливость назначаемого наказания совершенному правонарушению». Инициативу поддержали в правительстве РФ.

Эмилия Габдуллина