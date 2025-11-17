Форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин признан лучшим нападающим недели в КХЛ

Нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Яшкин признан лучшим форвардом десятой недели регулярного чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин (слева)

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин (слева)

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Это уже пятое подобное звание в его карьере.

На прошлой неделе господин Яшкин провел три матча и набрал восемь очков — пять заброшенных шайб и три передачи при показателе полезности «+4». Форвард оформил два дубля в играх против «Нефтехимика» (4:1) и московского «Динамо» (5:4). Также на счету Яшкина 12 силовых приемов.

Анна Кайдалова