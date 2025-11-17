Уфимский баскетбольный клуб «Динамо» победил «Металлург»

16 ноября уфимский баскетбольный клуб «Динамо» в рамках FONBET Суперлиги одержал в Уфе победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 72:61.

В каждой из четвертей команды сообща набирали по 30 очков.

Самым результативным игроком матча оказался уфимец Александр Мартынов с 16 очками. Его однофамилец из Магнитогорска — Василий Мартынов — набрал на два меньше, вместе с Александром Мальцевым став лучшим в команде гостей. Динамовец Семен Медведев собрал 13 подборов.

В среду, 19 ноября, «Динамо» встретится в Уфе с лидером турнира — челябинским «ЧБК».

Олег Вахитов