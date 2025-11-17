Производство пищевой продукции в Башкирии с начала года выросло на 22%

Производство пищевой продукции в Башкирии за последние пять лет увеличилось более чем на 70%. Об этом сообщил и.о. министра сельского хозяйства Рамил Нуриахметов на оперативном совещании в правительстве республики.

Индекс объема производства с 2020 по 2024 годы достиг 172%, а за девять месяцев этого года — 122%, что значительно выше среднероссийского значения в 99,4%. С января по сентябрь предприятия республики отгрузили пищевые продукты и напитки на сумму 172 млрд руб., а к концу года планируется довести этот показатель до 230 млрд руб.

Растительного масла в регионе производят в восемь раз больше, чем требуется, а сахара — в семь раз. Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что республика занимает второе место в ПФО по объему производства сельхозпродукции и стремится достичь лидирующих позиций по ее переработке.

Олег Вахитов