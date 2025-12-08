Колье спешат на помощь

Так ли важен Новый год для ювелиров? Разве не тем хороши драгоценности, что вечны и не зависят от календарных праздников? Ответ очевиден: праздники, государственные или семейные,— главный повод приобрести и подарить украшения. Не так важно, себе или другому. А значит, основа основ для большинства ювелирных брендов.

Упрямая статистика настаивает на своем: с начала декабря до Нового года, а также 14 февраля и 8 марта — не просто дни оглушительных продаж украшений, это календарные ориентиры, которые стимулируют ювелирный бизнес и позволяют брендам ставить перед собой конкретные цели: например, помочь людям весело отпраздновать самые яркие моменты своей жизни. Так, для новогодней вечеринки, провозглашенной талантливыми маркетологами «главной в году», подойдут бриллиантовые серьги и колье. А чтобы отпраздновать восточный Новый год по китайскому календарю — подвеска или кольцо с драгоценным зверем, символом года.

Для кого-то украшение в подарок на праздник станет первой серьезной ювелирной покупкой, для кого-то — очередным пополнением драгоценной коллекции. Любой ювелир скажет вам, что покупка украшений всегда связана с желанием отметить что-то хорошее — праздник, личное достижение или памятную дату. И украшения всегда готовы в этом помочь.