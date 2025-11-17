Градсовет Пермского края одобрил концепцию «Пермь-сити» от архитектурного бюро Valode & Pistre

Сегодня градостроительный совет Пермского края рассмотрел три варианта архитектурной концепции многофункционального комплекса «Пермь-Сити» от федеральной ГК «Кортрос». Высотный квартал возведут в Перми, в микрорайоне Дом культуры железнодорожников (ДКЖ), на ул. Локомотивной. Летом для освоения этой площадки размером 2,56 га группа заключила с региональным минимуществом договор комплексного развития территории. Свое видение внешнего облика МФК показали известные архитектурные бюро МЛА+, IND architects и Valode & Pistre. Градсовет единогласно одобрил концепцию

Фото: Valode & Pistre Фото: Valode & Pistre

Valode & Pistre (создали для застройщика проект освоения Академического района в Екатеринбурге). Согласно видению этого архитектурного бюро, концепция «Пермь-Сити» носит название «Жар-птица» и предполагает возведение высотных административных зданий. Часть зданий представлена в красном цвете и по форме напоминает крылья персонажа сказок Жар-птицы. Изюминкой проекта станет парящий мост.

Напомним, весной 2024 года «Кортрос» выиграл в Перми на торгах право комплексного развития территории (КРТ) в микрорайоне ДКЖ. Площадь участка для реновации 25,3 га ограничена улицами Учительской, Боровой, Каменского, а также улицами Папанинцев, Переселенческой, Гатчинской, Энгельса и Боровой. Там «Кортрос» возведет около 225 тыс. кв. м жилья, соцобъекты, дорожную инфраструктуру.