В Кемерове построят напорно-самотечный коллектор за 8 млрд рублей

Администрация Кемерова объявила тендер на выполнение проектно-изыскательских работ и строительство напорно-самотечного коллектора. Объект будет размещен от канализационной насосной станции в районе пересечения ул. Сибиряков-Гвардейцев и ул. Искитимская Набережная до «ОСК-1». Стартовая цена контракта составила более 8 млрд руб., указывается на портале госзакупок. Средства выделят из бюджета региона.

Работы необходимо выполнить в два этапа. Первый — разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий до 31 августа 2027 года. Второй этап — строительно-монтажные работы и технологическое подключение объекта до 1 декабря 2030 года. Заявки на участие в торгах принимаются до 3 декабря.

В августе этого года стало известно, что правительство РФ выделило Кузбассу 5,32 млрд руб. в качестве казначейского кредита на строительство самотечного коллектора.

Александра Стрелкова