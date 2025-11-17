Волгоградец пойдет под суд за гибель пассажира маломерного судна

Калачевский районный суд Волгоградской области рассмотрит в отношении 35-летнего судоводителя маломерного судна уголовное дело о нарушении правил безопасности движения, повлекшем смерть человека (ч. 2.1 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.

Как утверждает следствие, 30 мая этого года нетрезвый фигурант управлял маломерным судном «Крым» в акватории реки Дон в Калачевском районе и нарушил правила движения на большой скорости, что привело к опрокидыванию транспорта. В результате происшествия погиб находившийся на борту пассажир.

Волгоградский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов