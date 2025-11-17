На Ставрополье завершается реконструкция двух мостов

Дорожники Ставропольского края завершают реконструкцию двух мостов в селе Рагули Апанасенковского округа и в селе Александровском. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Владимир Владимиров.

«Через мост в селе Рагули в среднем ежедневно проезжает около 1 тыс. транспортных средств. Через мост в Александровском — порядка 10 тыс. Работы выполнены более чем на 80%. В настоящее время укреплено подмостовое русло, обновлены пролетные строения, опоры, перильные ограждения, идет обустройство покрытия и тротуаров»,— отметил господин Владимиров.

Кроме этого, в Пятигорске полностью завершена реконструкция моста на проспекте Советской Армии. Этот мост является городской артерией, связывающей Пятигорск с поселком Горячеводский, где проживает более 35 тыс. человек. Мост активно используется в работе четырех трамвайных маршрутов.

Наталья Белоштейн