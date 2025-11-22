«Это наши добродоры»

Эти животные делают жизнь слабовидящих и незрячих людей более независимой и безопасной, но получить четвероногого помощника непросто. Государственная помощь пока еще развита недостаточно, а благотворительные инициативы единичны. Рассказываем, в чем сложности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Текст: Ольга Алленова

«Вперед, дети»

Заводчица Елена из Рязани привезла в учебно-кинологический центр «Собаки-помощники» двух щенков лабрадора. Она здесь уже не в первый раз.

У центра своя площадка для дрессировки собак. Тренер Наталья Рафиева поднимает руку и стреляет из учебного пистолета. Перед ней — шоколадный, с блестящей шерстью четырехмесячный щенок. Выстрел его не пугает, он лишь слегка прижимает уши, но продолжает есть лакомство из протянутой тренерской ладони.

Наталья прячет пистолет и свободной рукой резко раскрывает зонт. Щенок продолжает есть. Этот этап проверки он прошел. Многие собаки боятся громких звуков, хлопков — страх может быть генетически или приобретенным, и если щенок его проявляет, то никакая дрессировка не поможет.

Из пугливой собаки нельзя воспитать проводника для незрячего человека — в критической ситуации она может вырваться, помчаться не в ту сторону.

На втором этапе Наталья вместе с Еленой выводят щенка на прогулку — через парк, по тротуару, мимо автобусов, групп людей и голубиных стай. Я иду с ними. Щенок не пугается, не дергается, не мчится за птицами.

«Главное — чтобы ориентированность была на человека,— объясняет мне Наталья.— Если отвлекается на других собак, на посторонние предметы, то потом это будет только усиливаться».

Наталья подводит щенка к проезжей части. Рядом на остановку подъезжает автобус, открывает и закрывает автоматические двери,— щенок остается спокойным, игривым. Он немного мешкает на металлической лестнице в парке — видит такую впервые, но через несколько секунд ее преодолевает. Его хозяйка Елена идет рядом, подкармливает его мелкими кусочками говяжьего легкого, подбадривает голосом: «Дети, пойдем. Вперед, дети». Она не дает имена щенкам, всех называет одинаково. Имя каждый пес получит от нового хозяина.

После первого щенка такой же процедуре проверки подвергается второй. Оба питомца проходят отбор. «Щенки спокойные, "ровные", с блестящей шерстью, все реакции в порядке»,— говорит тренер и уходит заполнять документы на выкуп будущих собак-поводырей.

Далеко не каждый щенок в помете подходит на роль проводника. «Я с этим центром работаю давно, так что уже знаю, какие у них требования к щенкам,— рассказывает заводчица Елена.— Первичный отбор делаю я сама. Важно, чтобы щенки были не боязливыми, стрессоустойчивыми, дружелюбными. Лабрадоры в целом очень френдли к человеку, поэтому именно в этой породе чаще всего и отбирают проводников для незрячих. Если щенок постоянно возбужден или слишком энергичен, то он не подходит для работы поводырем».

Щенков отбирают в возрасте около трех месяцев, объясняет директор центра «Собаки-помощники» Елена Орочко. Главное условие — собака должна хотеть взаимодействия с человеком больше, чем с другими животными или игрушками.

В дрессировке важно, чтобы любовь к лакомствам у собаки была сильнее эмоций, ведь обучение строится на поощрении — без этого нельзя преодолевать страхи и закреплять нужные реакции.

Центр работает только с проверенными заводчиками. Проверяют условия, документы, результаты тестов родителей. «Обычно из десяти отсмотренных щенков отбираем одного»,— говорит Елена Орочко.

Недавно в центре начали собственную программу разведения — оставляют учеников, лучше других проявивших себя в работе. Это дорогой и долгий путь, но он позволяет сохранять нужные качества от поколения к поколению.

«Щенок должен знать жизнь человека»

После выкупа щенков центр размещает их в семьях волонтеров. До года они растут в квартирах, учатся быть городской собакой: не бояться бытовых звуков, транспорта, толпы. «Чтобы стать поводырем, щенок должен знать жизнь человека,— говорит тренер Наталья.— Поэтому он растет дома, а не в вольере».

Волонтеры получают миски, игрушки, поводки, корм для щенков. Стать волонтером можно, заполнив анкету на сайте центра.

«Перед тем как взять щенка, мы обязательно объясняем, чего следует ожидать,— рассказывает сотрудница центра Элина Почуева.— Щенок — это не конфета, это лужи на полу, погрызенная обувь, шум. Кто-то сразу отказывается, а кто-то, наоборот, вырастив одного, просит следующего».

Раз в десять дней на дом к волонтеру и щенку приезжает куратор-тренер: выводит собаку в город, знакомит с окружающей средой. Если волонтеру нужна помощь, совет, отпуск, кураторы тоже помогают.

Когда собаке исполняется год, ее возвращают в центр, где начинается курс профессиональной дрессировки продолжительностью примерно восемь месяцев. В это время собака живет в вольере на территории центра. После обучения она снова переедет в квартиру — уже к постоянному, незрячему, хозяину.

Одновременно в центре находится от 15 до 20 собак. Сейчас здесь только лабрадоры, но иногда появляются золотистые ретриверы. Сотрудники шутят: «Это наши добродоры — собаки, которые любят все человечество».

Общий курс включает базовые команды: «сидеть», «лежать», «рядом», «апорт». Затем следуют специальные упражнения: животное приучают к постоянному тактильному контакту.

«Будущий хозяин не видит глазами,— объясняет Наталья.— Мы учим собаку спокойно реагировать, когда человек ощупывает ее морду, голову, лапы, проверяя, что команда выполнена».

Отдельный этап обучения — городские маршруты. Собака должна уметь вести человека по тротуару, помогать обходить ямы и открытые люки, преодолевать ступеньки, не врезаться в других людей. Ее цель — сопроводить человека из точки А в точку Б, обеспечив его безопасность.

Тренировки проходят ежедневно. Вот Наталья выводит в парк лабрадора по имени Шелли. Пес следует рядом, уверенно обходит бордюры, останавливается на пешеходном переходе. Через несколько месяцев Шелли получит нового хозяина — того, для кого он станет и глазами, и другом.

«Это не гаджет, это живое существо»

Подготовка одной собаки-поводыря стоит чуть больше 1 млн руб. В эту сумму входят корм, регулярные ветеринарные услуги, оплата труда инструкторов, кураторов и дежурных, аренда помещений. «Все наши подопечные получают собак бесплатно,— говорит Елена Орочко.— Но одна обученная собака — это результат года жизни и труда десятков людей. Поэтому у нас есть требования к будущим хозяевам, которые они должны выполнить».

Просто так забрать собаку нельзя, для начала нужно научиться с ней взаимодействовать. В центре есть три комнаты, где останавливаются незрячие люди, когда приезжают на двухнедельный курс обучения. За это время их научат обращаться с собакой, ухаживать за ней, анализировать ошибки и исправлять их.

«Главный в паре — человек,— объясняет Элина Почуева.— Собака помогает, ведет, фиксирует препятствия, но решения принимает человек. Не всем подходит такая форма взаимодействия».

Собака-поводырь — это техническое средство реабилитации (ТСР). Но живое: с шерстью, привычками, потребностями. Нужно любить собак, уметь за ними ухаживать, мыть им лапы после прогулки, правильно их кормить, следить за их здоровьем.

Сегодня в очереди на получение животного в центре «Собаки-помощники» около 100 человек. В год центр передает незрячим людям примерно 25 собак. Средний срок ожидания в очереди — больше двух лет.

Елена Орочко считает ожидание даже полезным: человек успевает обдумать, подходит ли ему собака-поводырь. «Это не гаджет,— говорит она.— Это живое существо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обучение собак-проводников в Учебно-кинологическом центре «Собаки-помощники»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Обучение собак-проводников в Учебно-кинологическом центре «Собаки-помощники»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«У собак есть больничные и выходные»

В центре есть «штатные собаки» — лабрадоры Астра и Джек. Они помогают на съемках и мероприятиях по сбору пожертвований для центра, демонстрируя навыки поводырей. Джек — бывший «рабочий» пес: два года назад он водил незрячую женщину в Краснодаре, но потом вернулся в центр — по семейным обстоятельствам хозяйка решила с ним расстаться. Передавать Джека новому незрячему хозяину не стали — для новой адаптации он уже стар. Таких собак оставляют в центре: Джек живет дома у сотрудницы Элины, ездит с ней на работу, проводит дни в офисе, а выходные — за городом.

Не каждая собака уживается в новом доме — около десяти процентов возвращаются, если хозяин не справляется или нарушает условия договора.

Не все люди могут обеспечить жизнь собаки финансово — чтобы животное было в хорошей форме, ему требуются качественный корм, регулярные осмотры ветврача, своевременная помощь при заболеваниях.

Для контроля жизни собак после их передачи незрячим людям в центре создана программа кураторства: три региональных куратора ездят по России, навещают воспитанников. Проект финансирует Программа «Особый взгляд» благотворительнго фонда «Искусство, наука и спорт».

Иногда, если собаке-поводырю нужна экстренная дорогостоящая медицинская помощь, центр помогает с финансированием. Так, псу Бакстеру за счет фонда устанавливали кардиостимулятор — операция стоила более 400 тыс. руб. После операции и восстановления он продолжил работу с прежним хозяином. «У собак, как и у людей, есть больничные и выходные,— говорит Элина Почуева.— Они не трудятся круглосуточно, им нужно отдыхать и восстанавливаться».

«Собаки ездят бесплатно в общественном транспорте»

Собака-поводырь по закону полагается каждому незрячему, у которого такое ТСР записано в индивидуальной программе реабилитации (ИПРА). Но в России собак-поводырей готовит лишь небольшое число организаций. Единой государственной школы в стране нет.

Исторически обучением собак-поводырей занималось Всероссийское общество слепых (ВОС), и его школе выплачивают государственную субсидию, хотя она тоже остается негосударственной.

Для получения собаки в ВОС необходимо предъявить ИПРА и встать в очередь. В центре «Собаки-помощники» могут выдать собаку даже без ИПРА — если специалисты оценят условия жизни незрячего человека как подходящие, а его самого сочтут особо нуждающимся в поводыре. Такой подход объясняется, например, тем, что не у всех незрячих людей есть соответствующая запись в ИПРА.

Центр «Собаки-помощники» тоже получает субсидию от государства, но она покрывает лишь шестую часть расходов.

«Мы — некоммерческая организация, наибольшая часть наших поступлений — это пожертвования частных лиц и социально ответственного бизнеса,— говорит Елена Орочко.— Мы не работаем с Фондом социального страхования (ВОС работает.— “Ъ”), а напрямую сотрудничаем с незрячими».

Для многих незрячих людей собака-поводырь недоступна не только из-за большой очереди, но и потому, что ее содержание обходится дорого, а государственная компенсация составляет всего около 30 тыс. руб. в год — при условии, что поводырь вписан в ИПРА. Между тем один только пакет качественного корма на месяц стоит около 10 тыс. руб.

По словам Елены Орочко, сейчас разрабатывается закон о повышении компенсации на содержание собак-помощников, а также об электронных сертификатах для их владельцев.

В последние годы отношение к собакам-поводырям в России заметно изменилось, говорит Елена Орочко. «Двадцать лет назад люди удивлялись, что в России вообще есть такие животные, а сейчас уже во многих автобусах можно увидеть таблички: "Место для собаки-поводыря". Стало проще ездить с собакой-поводырем в такси. Наш центр сотрудничает с компанией "Яндекс" — в приложении "Яндекс Go" есть экран специальных возможностей, в котором пассажир может указать: "Буду с собакой-поводырем". Водитель, взявший заказ, будет предупрежден об особых потребностях пассажира, не возьмет дополнительную плату за провоз животного и будет готов помочь клиенту. Порой все еще случаются инциденты, особенно в маршрутках, где водители "сами себе начальники", но их становится меньше».