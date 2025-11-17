В Астрахани врач поликлиники стал фигурантом дела о служебном подлоге

Следственный отдел по Ленинскому району Астрахани возбудил в отношении врача одной из поликлиник уголовное дело о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, в марте этого года фигурант при оформлении листка нетрудоспособности местному жителю указал недостоверную информацию о состоянии здоровья последнего. Пациента не обследовали, медпомощь ему не требовалась.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Павел Фролов