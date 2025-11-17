Двоих ульяновцев приговорили к восьми годам колонии за покушение на сбыт наркотиков

Двоих жителей областного центра Засвияжский районный суд Ульяновска приговорил к восьми и восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима за покушение организованной группой на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в значительном и крупном размере с использованием сети интернет (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом в понедельник сообщила прокуратура Ульяновской области.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, следствием и судом установлено, что в январе 2025 года 20-летний, ранее судимый за кражу Артем Маершин и 22-летний Александр Савинов по полученным через мессенджер указаниям неустановленного лица размещали в тайниках на территории Ульяновска и Димитровграда для сбыта синтетические наркотические средства и психотропные вещества. В том же месяце в ходе спецмероприятий они были задержаны.

Суд согласился с позицией прокурора и приговорил Артема Маершина к восьми, а Александра Савинова — к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафами в размере 50 тыс. руб. каждому. Осужденные направили апелляционные жалобы на приговор, однако областной суд согласился с решением районного суда и приговор вступил в законную силу, отмечают в прокуратуре.

Андрей Васильев, Ульяновск