Вопрос с жильем решил суд

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил и.о. ректора Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) Валерия Дубицкого к одному году и шести месяцам исправительной колонии общего режима. Согласно обвинению, он потратил со счетов университета более 700 тыс. руб. на оплату аренды квартиры, в которой жил вместе со своей семьей. Вину он не признал. После оглашения приговора бывшего ректора взяли под стражу в зале суда.



Экс-главу РГППУ Валерия Дубицкого признали виновным по ч.3 ст.160 УК РФ (растрата в крупном размере с использованием своего служебного положения). Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга приговорил его к полутора годам исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал в пользу государства сумму причиненного преступлением ущерба. В целях исполнения гражданского иска прокурора сохранен арест, наложенный на половину доли в праве собственности на земельный участок и автомобиль осужденного.

По данным обвинения, осужденный с марта 2021 года по июнь 2024 года, будучи и.о. ректора университета, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Согласно условиям трудового договора вуз оплачивал ему аренду квартиры в течение 11 месяцев после трудоустройства. Так, по данным пресс-службы судов Свердловской области, изначально аренда квартиры в Екатеринбурге оплачивалась ему законно как компенсация за переезд, но лишь до 31 января 2022 года. «Желая продолжать проживание в квартире, обвиняемый дал указание финансовому директору учебного заведения направить в наблюдательный совет пояснительные записки о включении в планы финансово-хозяйственной деятельности расходов на найм квартиры в 2022 и 2023 годах», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Затем наблюдательный совет согласовал расходы на аренду квартиры, в которой позже жил Валерий Дубицкий.

«В результате в период с апреля 2022 по сентябрь 2023 годов подсудимый совершил растрату внебюджетных денежных средств университета на общую сумму свыше 700 тысяч рублей, путем переводов в счет аренды квартиры»,— сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Как объяснили в пресс-службе прокуратуры, Дубицкий не имел права проживать в квартире, оплачиваемой университетом из внебюджетных средств, так как проживание предназначалось для физического лица, оказывающего образовательные услуги учебному заведению, кем Дубицкий, состоящий в должности и.о. ректора университета, не являлся.

В ргеиональном СКР сообщили, что по делу был допрошен ряд свидетелей и проанализирована финансовая документация. Оперативное сопровождение при расследовании осуществляли сотрудники УФСБ по Свердловской области.

Ранее, комментируя ситуацию СМИ, Валерий Дубицкий говорил, что в городе у него нет своего жилья, из-за чего его приходилось арендовать и оплачивать со счетов вуза по согласованию с наблюдательным советом РГППУ.

Валерий Дубицкий занимал должность и.о. ректора РГППУ с 2020 года. В июне прошлого года его уволили после проведенной проверки, в ходе которой, по словам источника «Ъ-Урал», были обнаружены нарушения, не позволяющие ему находиться в занимаемой должности. Ранее он работал проректором в Тюменском государственном университете (ТюмГУ).

РГППУ был основан в 1979 году как Свердловский инженерно-педагогический институт (СИПИ). В 1993–2001 он назывался Уральский государственный профессиональный-педагогический университет (УГППУ), с 2001 года — РГППУ. В вузе обучают педагогов для колледжей и университетов. Согласно открытым данным, в университете обучается более 8,3 тыс. студентов. Учебные здания РГППУ находятся на Уралмаше и Эльмаше. В декабре 2024 года РГППУ присоединили к Уральскому государственному педагогическому университету (УрГПУ).

Артем Путилов