Два подростка пострадали в ДТП на питбайке в Ижевске. Как сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии, инцидент с участием автомобиля «Рено Дастер» и питбайка «Кайо» произошел вечером 14 ноября.

На нерегулируемом перекрестке 55-летний водитель автомобиля при повороте налево столкнулся с 15-летним подростком, управляющим питбайком, который двигался прямо.

В результате аварии водитель питбайка и его 14-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу. Пассажир не был в шлеме, что увеличило риск серьезных последствий. В настоящее время проводится расследование, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Анастасия Лопатина