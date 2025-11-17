В Грузии запретят голосовать на выборах гражданам, проживающим за рубежом

Граждане Грузии, постоянно проживающие в Европе, России, США и в других странах, отныне смогут голосовать на парламентских и муниципальных выборах только в том случае, если вернутся на родину. Такая норма содержится в проекте нового избирательного кодекса Грузии, который презентовал на специальном брифинге председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

По словам спикера, которые приводит Interpressnews, грузинам, живущим за рубежом «трудно принимать информативное решение», поскольку они оторваны от родины. Кроме того, по утверждению господина Папуашвили, зарубежные грузины «подвержены внешнему влиянию». Парламент намерен принять новый избирательный кодекс на осенней сессии.

Согласно действующему избирательному кодексу, в тех странах, где проживает значительная грузинская диаспора, в том числе в РФ, перед каждыми парламентскими выборами создавались избирательные округа. Чаще всего при посольствах и консульствах Грузии, где грузинские граждане могли проголосовать. Как правило, зарубежные грузины голосовали за оппозицию и против правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» (ГМ) миллиардера Бидзины Иванишвили.

Главный оппонент правящей партии — «Единое национальное движение» (ЕНД) Михаила Саакашвили — уже обвинила Шалву Папуашвили и ГМ в стремлении «отнять право голоса у сотен тысяч зарубежных грузин, поскольку те чаще всего поддерживают оппозицию». Следующие парламентские выборы в Грузии состоятся в октябре 2028 года.

По неофициальным данным, около 160 тысяч граждан Грузии проживают в РФ, около 350 тысяч – в европейских государствах. Особенно в Греции, Италии, Испании, Франции, ФРГ, и примерно 100 тыс. грузин обосновались на ПМЖ в США. Население самой Грузии — около 3,9 млн. человек.

Георгий Двали, Тбилиси