В Дагестане изъяли более 25 тысяч пачек немаркированных сигарет

В Хасавюрте сотрудниками Дагестанской таможни совместно с сотрудниками республиканского УФСБ выявлено более 25 тыс. единиц табачной и никотиносодержащей продукции, немаркированной в установленном порядке. Об этом сообщили в пресс-службе Дагестанской таможни.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области

Документы, подтверждающие происхождение товаров, не представлены. Товар изъят.

После установления рыночной стоимости продукции будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Наталья Белоштейн