Глава Рособрнадзора Музаев призвал не пугать детей работой дворника

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев призвал родителей не пугать детей перспективой работы дворником. По его словам, такие фразы не мотивируют школьников, а наоборот.

«Это не мотивация, когда родитель говорит: я знаю, ты провалишь, будешь работать дворником. Любимая история… Это абсолютно не мотивация. Она (эта фраза.— ''Ъ'') часто приводит к ненужным трагедиям в семьях. Попросил бы родителей этой фразой абсолютно не пользоваться»,— сказал глава ведомства на встрече с родителями школьников в национальном центре «Россия сегодня» (цитата по РБК).

Господин Музаев добавил, что задача родителя — преодолеть вместе с ребенком все трудности и принять любой результат экзаменов. Тогда, по словам главы ведомства, «стресса не будет» ни у родителей, ни у детей.

Полина Мотызлевская