Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Рособрнадзора Музаев призвал не пугать детей работой дворника

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев призвал родителей не пугать детей перспективой работы дворником. По его словам, такие фразы не мотивируют школьников, а наоборот.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Это не мотивация, когда родитель говорит: я знаю, ты провалишь, будешь работать дворником. Любимая история… Это абсолютно не мотивация. Она (эта фраза.— ''Ъ'') часто приводит к ненужным трагедиям в семьях. Попросил бы родителей этой фразой абсолютно не пользоваться»,— сказал глава ведомства на встрече с родителями школьников в национальном центре «Россия сегодня» (цитата по РБК).

Господин Музаев добавил, что задача родителя — преодолеть вместе с ребенком все трудности и принять любой результат экзаменов. Тогда, по словам главы ведомства, «стресса не будет» ни у родителей, ни у детей.

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все