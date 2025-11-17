ПИК отказался от консолидации акций и разрабатывает новую дивполитику

Девелопер ПИК отказался от обратного сплита акций и разрабатывает новую дивидендную политику. Акционеры не приняли решение о консолидации, следует из данных сайта «Центр раскрытия».

«Компания прислушивается к пожеланиям миноритарных инвесторов»,— отметили в ПИКе (цитата по «Интерфаксу»).

Компания также решила пересмотреть дивидендную политику и согласовала срок до апреля 2026 года с Мосбиржей. Согласован детальный график, который компания опережает. Есть вероятность, что новая дивидендная политика будет опубликована раньше, сообщила пресс-служба ПИКа.

Сейчас одна акция компании стоит 400 руб. Дивиденды составляют 22,51 руб. за акцию (2,35%). Акции ПИК может приобрести любое физическое лицо на Мосбирже, в том числе не имеющее статуса квалифицированного инвестора. Покупка осуществляется лотами, в одном лоте — 1 шт., стоимость покупки определяется в момент заключения сделки.