Россия привезла на авиасалон в Дубае модели лайнеров МС-21 и SJ-100

На международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow в Дубае (ОАЭ) Объединенная авиастроительная корпорация продемонстрировала модели российских гражданских самолетов МС-21-300 и SJ-100. Посетителям выставки удалось ознакомиться с внутренней компоновкой лайнеров, пишет ТАСС.

МС-21 — отечественный проект ближне- и среднемагистрального пассажирского воздушного судна, который должен заменить на рынке самолеты Ту-154 и семейство Ту-204. В новой версии МС-21 заменили большинство иностранных комплектующих на российские. В конце октября состоялся первый полет второго образца МС-21 с отечественными системами и двигателем ПД-14 — этот этап подтвердил работоспособность новых компонентов. Сертификацию лайнера планируют завершить к концу 2026 года, а серийное производство стартует в 2026-м.

SJ-100 представляет собой импортозамещенную версию ближнемагистрального узкофюзеляжного самолета Sukhoi Superjet 100. В апреле 2025 года этот самолет совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов отметил, что сертификацию SJ-100 ожидают завершить в первом квартале 2026 года, после чего начнется серийное производство.

Dubai Airshow 2025 проходит в Дубае с 17 по 21 ноября. На выставке покажут более 900 экспонатов российской авиастроительной, космической отрасли и ОПК. Свыше 30 из них — в натурном виде.