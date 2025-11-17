Песков о конфронтации с НАТО, обмене пленными и саммите России и США
Песков: все заинтересованы в том, чтобы встреча Путина и Трампа состоялась
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Его главные заявления — в подборке «Ъ».
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О саммите России и США
- Москва надеется, что встреча Путина и Трампа состоится, как только будет проведена подготовка и созданы соответствующие условия.
- Все заинтересованы в том, чтобы встреча Путина и Трампа состоялась скорее раньше, чем позже.
О взаимоотношениях с США
- Москва отнеслась бы негативно к принятию законопроекта о санкциях США в отношении ее партнеров.
Об обмене пленными
- Кремлю пока нечего сообщить о возможной встрече в Стамбуле по обмену пленными.
- Москва и Киев взаимодействуют по обмену пленными на уровне экспертных групп.
О словах Писториуса про возможную войну РФ с НАТО
- Милитаристская и провоенная риторика все чаще звучит из европейских столиц.
- В России нет сторонников конфронтации с НАТО, но страна вынуждена принимать меры по обеспечению безопасности.