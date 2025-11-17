Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков о конфронтации с НАТО, обмене пленными и саммите России и США

Песков: все заинтересованы в том, чтобы встреча Путина и Трампа состоялась

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Его главные заявления — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О саммите России и США

  • Москва надеется, что встреча Путина и Трампа состоится, как только будет проведена подготовка и созданы соответствующие условия.
  • Все заинтересованы в том, чтобы встреча Путина и Трампа состоялась скорее раньше, чем позже.

О взаимоотношениях с США

  • Москва отнеслась бы негативно к принятию законопроекта о санкциях США в отношении ее партнеров.

Об обмене пленными

  • Кремлю пока нечего сообщить о возможной встрече в Стамбуле по обмену пленными.
  • Москва и Киев взаимодействуют по обмену пленными на уровне экспертных групп.

О словах Писториуса про возможную войну РФ с НАТО

  • Милитаристская и провоенная риторика все чаще звучит из европейских столиц.
  • В России нет сторонников конфронтации с НАТО, но страна вынуждена принимать меры по обеспечению безопасности.

