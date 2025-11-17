Песков о конфронтации с НАТО, обмене пленными и саммите России и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Его главные заявления — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О саммите России и США

Москва надеется, что встреча Путина и Трампа состоится, как только будет проведена подготовка и созданы соответствующие условия.

Все заинтересованы в том, чтобы встреча Путина и Трампа состоялась скорее раньше, чем позже.

О взаимоотношениях с США

Москва отнеслась бы негативно к принятию законопроекта о санкциях США в отношении ее партнеров.

Об обмене пленными

Кремлю пока нечего сообщить о возможной встрече в Стамбуле по обмену пленными.

Москва и Киев взаимодействуют по обмену пленными на уровне экспертных групп.

О словах Писториуса про возможную войну РФ с НАТО